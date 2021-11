Ad Albenga continuano gli interventi di asfaltatura, vicesindaco Passino: “Rispondiamo a segnalazioni degli utenti ed esigenze di sicurezza stradale”

Sono terminati nei giorni scorsi i lavori di asfaltatura di un tratto del Lungomare C. Colombo rientranti nel Piano Asfalti che l’amministrazione comunale di Albenga sta portando avanti con una programmazione che, tenendo conto delle risorse a disposizione, si pone l’obiettivo di intervenire sia sulle vie del centro urbano che delle frazioni.

La somma investita è pari a 260 mila euro per il rifacimento di: Via Acquafredda Negiaire (Lusignano); tratto Reg. Fierè (Bastia); tratto Strada Leca-Campochiesa; tratto Via Puccini; tratto Lungomare C. Colombo.

“Terminati i lavori sul Lungomare attraverso i ribassi di gara, riusciremo ad intervenire anche su viale Martiri della Foce all’altezza dell’impianto Eges – spiega il vicesindaco Alberto Passino -. Le operazioni di ripristino prevedono la rimozione dei principali dossi e avvallamenti riscontrati e pericolosi per la sicurezza stradale. Stiamo cercando di effettuare interventi diffusi su tutto il territorio comunale per dare concrete risposte sia alle segnalazioni degli utenti che alle esigenze di sicurezza stradale. Purtroppo le risorse a nostra disposizione non sono imponenti, ma continueremo a intervenire su una rete viaria che ha oggettivamente bisogno di manutenzioni”.

“La nostra Amministrazione, oltre alle grandi opere e gli interventi sugli edifici scolastici e di messa in sicurezza idraulica del territorio, continua ad occuparsi anche della manutenzione straordinaria e ordinaria della città – aggiunge il sindaco Riccardo Tomatis - . In tal senso, importantissimo il Piano Asfalti, attraverso il quale abbiamo programmato interventi su alcune vie sia del centro che delle frazione anche in sinergia con le esigenze emerse da un costante e proficuo dialogo tra cittadini e amministrazione”.