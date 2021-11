Finale, no al Green Pass in Comune: il Tar obbliga l'Amministrazione al pagamento delle spese processuali

La materia del contendere è cessata, al Comune di Finale resteranno così da pagare i 3 mila euro di spese processuali.

E' la sentenza emessa dal Tar della Liguria circa l'ordinanza predisposta dal sindaco Ugo Frascherelli che, per motivi riconducibili sostanzialmente a quelli di salute pubblica, avrebbe introdotto dall'1 ottobre la necessità di essere muniti di Green Pass per frequentare le sedi comunali, sia per motivi di lavoro che come semplici visitatori.

Contro la scelta, ritirata poi dallo stesso primo cittadino all'indomani del Dl governativo, si era opposto un gruppo di cittadini presentando un ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale il quale aveva emesso una sospensiva ritenendo l'atto non congruo in quanto si esercitava una sorta di "eccesso di potere" nella scelta della misura e veniva effettuata una sorta di discriminazione verso i non vaccinati creando a questi un disagio nell'accedere ai servizi non giustificabile dalla situazione pandemica.

Essendo stato revocato l'atto "prima del termine iniziale di efficacia dello stesso" l'unica sanzione è quella del pagamento delle spese.

Una scelta che il sindaco Frascherelli commenta come "inattesa" ma per cui annuncia: "Non presenteremo alcun ricorso al Consiglio di Stato".