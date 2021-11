Perquisizioni ai no vax: indagato dalla polizia un residente nel finalese molto attivo con la propaganda social

Sono giunti anche a Finale Ligure gli uomini della Digos, coordinati dalla DDA della Procura della Repubblica di Genova, nel corso delle perquisizioni che hanno portato nelle scorse ore a sgominare e individuare i componenti di una vasta organizzazione segreta "no vax" e "no Green Pass" che operava sui social mettendo in atto una contro propaganda sulla gestione della pandemia (leggi QUI).

Tra le 24 perquisizioni effettuate dalla Polizia genovese (altre 5 sono state invece guidate dalla procura di Firenze) una si è svolta nella cittadina rivierasca dove gli agenti hanno fatto visita a Giorgio Monziani, 56enne istruttore di tennis originario del torinese ma ormai finalese d'adozione da diversi anni.

L'uomo, molto conosciuto nell'ambito sportivo al quale apparteneva esercitando la professione di istruttore di tennis e per aver gestito negli anni passati la struttura di Calice Ligure, era tra i più attivi nella propaganda sui social network ma non avrebbe preso parte ad alcuna minaccia contro politici o infettivologi.

La sua attività, almeno da quanto traspare dai suoi profili social, non avrebbe infatti appendici violente, palesando solamente diversi contenuti ideologici postati anche nei vari commenti, con gli uomini della polizia che nella sua abitazione avrebbero rinvenuto solamente magliette e adesivi col simbolo della protesta contro i vaccini di una doppia V in un cerchio rosso.