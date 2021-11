Festa dell'albero a Spotorno (FOTO)

Il 18 novembre, in una splendida mattina di sole con clima mite, si è svolta presso il parco del Monticello la festa dell'albero organizzata dal comune di Spotorno coinvolgendo tutti gli ordini scolastici: bambini del micronido "Gli Orsetti", scuola dell'infanzia e istituto Garrone, scuola primaria e secondaria nel rispetto delle norme sanitarie vigenti.

Ogni gruppo ha goduto di una "forbice temporale" esclusiva per la messa a dimora dell'albero in un'area protetta del parco urbano. Lo spunto della piantumazione - a cura del vivaio Rebella - è stata l'occasione per riflettere sul contributo degli alberi nella lotta alla crisi climatica e all'insostituibile ruolo che svolgono per la tutela dell'intero ecosistema e della biodiversità.

"Per la parte didattica è intervenuta la dottoressa Barbara Alessandri di Fondazione Cima che ringraziamo per la costante passione ed energia nelle attività di educazione ambientale svolte in collaborazione con il comune di Spotorno. Ogni classe, dopo una prima parte didattica di Fondazione Cima, ha messo a dimora un albero con l'aiuto degli operatori del vivaio Rebella ricevendo infine l'attestato di partecipazione. Sono stati così piantumati un gelso, un corbezzolo, un ciliegio da fiore, un sorbo e un melograno. Desideriamo infine ringraziare tutte le insegnanti ed educatrici che hanno accompagnato gli alunni alla festa dell'albero" spiegano dal comune.