Il Comitato Pensiero Critico prosegue nel proprio impegno, apolitico e apartitico, contro il green pass e le misure sempre più restrittive, per non dire draconiane, annunciate in questi giorni da vari ministri e alcuni presidenti di regione.

Domani, sabato 20 novembre, sarà presente con in piazza Sisto IV alle ore 16 Paolo Becchi, professore di filosofia pratica e bioetica all'Università di Genova e volto noto al grande pubblico per le proprie posizioni contro il lasciapassare verde.