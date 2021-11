Vado, promozione dei sentieri dell'entroterra grazie ai volontari antincendio: continua il posizionamento dei cartelli e sulle panchine un ricordo dei partigiani

Una collaborazione che prosegue in sinergia tra il comune di Vado e l'antincendio boschivo vadese per migliorare le strade boschive e dar vita ad una vera e propria promozione dei sentieri.

L'amministrazione vadese ha così deciso di stanziare ulteriori 15mila euro rispetto alla convenzione già presente con l'Aib territoriale.

"Vogliamo potenziare la cooperazione dando il nostro supporto amministrativo e organizzativo per migliorare il nostro entroterra" ha spiegato il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Fabio Gilardi.

"Abbiamo iniziato due anni fa e stiamo continuando a lavorare in sinergia per ampliare la nostra attività di promozione, ripristino e valorizzazione e tramite il posizionamento dei cartelli siamo riusciti a dare già una prima visibilità ai sentieri- ha detto il referente Aib Vado Luca Ferro - lo stanziamento permetterà di posizionare ulteriori targhe sulle panchine con scritte in braille per le persone non vedenti e tramite una collaborazione con Anpi le intitoleremo agli storici partigiani (una è già stata dedicata ad Armando Barisione, fondatore Aib negli anni 70-80)".

Gli escursionisti potranno inoltre, scansionando il QR code che sarà presente sulla panchina, conoscere la storia dei partigiani collegandosi al sito dell'Anpi. Appena sarà presente il sito internet dell'antincendio boschivo di Vado invece potranno seguire le tracce Gps presenti.

"Vogliamo dare la possibilità ai cittadini di vivere questo museo diffuso e fare una passeggiata nel nostro entroterra che non ha niente da invidiare con altre realtà" continua Ferro.

"Si tratta di un importante sinergia tra i volontari che ringraziamo per l'impegno che mettono non solo per la sicurezza ma anche per la promozione del territorio e delle colline del nostro entroterra. Come successo in altri territori l'obiettivo è avere sentieri segnati per i visitatori che abbiano traccia del percorso, in un periodo post Covid dove si è verificata una vera e propria riscoperta del territorio" ha continuato Gilardi.

In ausilio all'attività è stata affidata per 90mila euro la manutenzione delle strade boschive con gli interventi che sono partiti negli ultimi giorni. Dopo aver dato vita ad una vera e propria rete sentieristica nell'entroterra di Albisola Superiore, l'amministrazione albisolese ha avuto negli ultimi tempi i primi contatti con il comune di Stella per ampliare i percorsi tra i due comuni e lo stesso vorrebbe fare il comune vadese con quello di Quiliano.