Sassello piange la scomparsa di Gian Luigi Macciò, storico titolare dell'omonimo bar della piazza

"Andiamo da Macciò". In tanti i sassellesi e non che in questi anni hanno preso come ritrovo il centralissimo bar di piazza Rolla a Sassello e che però da ieri piangono la scomparsa dello storico titolare Gian Luigi "Liù" Macciò.

Mancato all'età di 87 anni, ex autotrasportatore, nel 1978 aveva rilevato il locale insieme alla moglie fino al 2000 quando ha passato la mano alla figlia Simona e il genero Mauro.

Inventore di uno storico aperitivo alcolico che prese il suo soprannome, era conosciuto, stimato e apprezzato da tutti quello che lo conoscevamo.

Il funerale è stato celebrato questa mattina nella chiesa della Santissima Trinità di Sassello.