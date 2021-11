Savona, il primo mercato straordinario domenicale crea disagi: polemiche tra i residenti

"Ci avete rotto le ba..e con i mercati. Restituite Savona ai savonesi. Savona mercato free". Non le ha mandate a dire l'autore di un volantino affisso per la città contro il mercato straordinario indetto questa domenica dal comune per recuperare la cancellazione di lunedì 4 ottobre a causa dell'allerta rossa.

Con la presenza nel centro cittadino dell'area mercatale sia nella giornata festiva che con il classico lunedì, sono state diverse le polemiche dei residenti e dei commercianti che hanno visto chiuse con gli archetti per due giorni le principali arterie savonesi dalle 6 alle 22. Praticamente raddoppiate le rimozione dei veicoli da parte della polizia locale, con alcune vie, soprattutto domenica, chiuse nonostante non ci fossero presenti banchi.

"In campagna elettorale tutti hanno promesso una soluzione per il mercato del lunedì, ma tra i primissimi atti della nuova giunta troviamo il recupero delle giornate di mercato perse, ovviamente di domenica, due causa maltempo e una causa concomitanza con la fiera di Santa Lucia - ha spiegato il capogruppo di minoranza del Movimento 5 Stelle Manuel Meles -Come risultato larga parte del centro cittadino sarà interdetto al traffico e alla sosta dalle 6 della domenica fino alla fine delle operazioni di pulizia del lunedì sera (eccetto il 12 dicembre che viene concessa qualche ora d'aria). Qualche savonese giustamente esasperato ha levato gli archetti e ha comunque parcheggiato nelle vie interdette, senza dimenticare l'assenza di molti ambulanti e alcune vie chiuse senza nemmeno un banco, lasciandole quindi inutilmente inaccessibili".

"Savona necessita di un'area mercatale e di un mercato che sia attrattivo e di qualità, insistere su questo assetto, aggiungendo inoltre giornate, non fa altro che alimentare la tensione tra residenti, commercianti e ambulanti: continuo a ritenere che o lo si riporta dove era prima, oppure si utilizzano i giardini di piazza del Popolo, opportunamente riqualificati, con le vie limitrofe e parte dell'area Binario Blu (come prima)" ha proseguito l'esponente pentastellato.

Intanto domenica 5 dicembre potrebbero ripresentarsi alcuni disagi perchè verrà recuperato il mercato saltato lunedì 1 novembre per via della festa di tutti i santi e domenica 12 invece sarà presente perchè lunedì ritornerà la fiera di Santa Lucia.

Nel frattempo il comune sta lavorando per venire incontro alle esigenze dei residenti, dei commercianti e degli ambulanti. Con i recuperi delle giornate perse che sono state comunque stabilite per aiutare i mercatali.