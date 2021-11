Albenga medievale, rinviate le attività organizzative di novembre e dicembre

"A seguito dell’analisi condivisa tra l’A.P.S. Rievocatori Ingauni e il Comune di Albenga e per mettere a frutto le migliorie e le idee proposte dagli stessi Quartieri del Palio, gli incontri in programmazione per il 27/11/21 e 18/12/21 sono momentaneamente sospesi e verranno riprogrammati a partire da metà gennaio 2022 per un cambio di formulazione". Lo afferma in una nota l'organizzazione.



I nuovi appuntamenti vedranno infatti l’evoluzione degli incontri, finora affrontati in modalità conferenza, in veri e propri workshops con tavoli di lavoro specializzati; così da incentivare un maggiore scambio di informazioni e una migliore interazione con domande e risposte. Saranno gli stessi storici dei Quartieri ad avere un confronto diretto con gli esperti e a porre domande utili allo sviluppo dei propri progetti.

Cambierà anche la sede degli incontri, finora svolti all’Auditorium San Carlo di Albenga, attualmente in fase di definizione con l’amministrazione comunale.

Ulteriori informazioni sul nuovo calendario e sede degli appuntamenti sarà trasmessa appena disponibile.