Albenga, al via le potature su Lungocenta Trento, altri interventi già in programma

È iniziata la potatura dei pini di Lungocenta Trento e delle magnolie di via Partigiani a Leca.

Per quanto riguarda il Lungocenta Trento, l’intervento era indispensabile, non solo per la potatura degli alberi in sé, ma anche per sicurezza della via dato che, grazie a questo intervento, sarà migliorata la visibilità.

Altra potatura importante è quella di via Partigiani, richiesta a gran voce dai cittadini. A seguire e già in programma ci sarà la potatura di via Sacco e Vanzetti.

Afferma l’assessore Gianni Pollio: “Sono soddisfatto di questi interventi, importantissimi per la città e attesi da anni. Contiamo, nel più breve tempo possibile, di sistemare anche i marciapiedi di Lungocenta Trento, tutto ciò compatibilmente con le disponibilità di cassa del Comune”.