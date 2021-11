Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne: a Borghetto S. Spirito il Gazebo Solidale della Lega

Il 25 novembre ricorre la Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne istituita nel 1999 dall'Organizzazione delle Nazioni Unite con l'obiettivo di informare, sensibilizzare e contrastare il fenomeno della violenza contro le donne.

Troppo spesso le donne vittime di violenza si sentono sole, convinte che nessuno possa capire o, peggio, aiutare. Ma non è così: l’obiettivo della giornata contro la violenza sulle donne è porre sotto i riflettori il fenomeno e far sì che sempre più persone conoscano le radici e la profonda gravità del problema.

Questa ricorrenza deve far riflettere e comprendere che non solo il 25 novembre ma, tutti i giorni nel vivere quotidiano, valori come il rispetto e l’umanità debbano prevalere nei confronti dell’universo femminile. Purtroppo nel mondo, una donna su tre ha subito violenza fisica, psicologica o sessuale, un dato che in alcuni Paesi sale addirittura fino a quasi sette donne su 10.

Anche in Italia le donne vittime di femminicidio sono state e sono ancora un numero elevatissimo (112 nel 2020 e da inizio anno già superati i 100 casi, circa uno ogni tre giorni), mentre sono quasi sette milioni quelle che hanno subito nel corso della propria vita una violenza fisica o sessuale, pari a quasi un terzo della popolazione femminile tra i 16 e i 70 anni.

"Un’escalation di violenza con la quale non si può convivere e sulla quale è fondamentale tenere alta l’attenzione e agire tempestivamente - spiega Paolo Erre, referente territoriale della Lega Salvini Premier Sez. “Borghetto S.S./Val Varatella” - L’impegno costante della Lega Salvini Premier a tali tematiche, ha dimostrato concretamente la possibilità di ottenere importanti risultati (vedi approvazione del 'Codice Rosso' da parte della Ministra Bongiorno)".

"La Sez. 'Borghetto S.S./Val Varatella, sempre attiva sul territorio per iniziative sociali (vedasi i numerosi progetti organizzati anche nell’anno in corso), allestirà un Gazebo Solidale nella mattinata di Sabato 27 Novembre in P.zza Libertà a Borghetto S.S. fronte Palazzo Pietracaprina. Nell’occasione sarà distribuito materiale informativo delle Associazioni e dei Centri Antiviolenza operanti sul territorio ed a tutte le donne che interverranno, sarà offerto un grazioso omaggio" conclude Paolo Erre.