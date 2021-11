Incidente nella mattinata odierna ad Albisola Superiore dove sono stati coinvolti un'auto e un motociclo scontratisi in via Ferrar.

Ad avere la peggio è stato il conducente del mezzo a due ruote: sul posto si sono recati i volontari della Croce Verde albisolese coadiuvati dall'automedica.

La vittima è stata trasportata in codice giallo al San Paolo di Savona in condizioni assolutamente non gravi.