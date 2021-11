Giornata contro la violenza sulle donne, nelle Albisole inaugurate due panchine rosse (FOTO)

Altre due panchine rosse contro la violenza sulle donne vanno a impreziosire i comuni delle due Albisole.

Dopo la panchina realizzata sulla passeggiata ad Albisola Superiore nel dicembre 2019, che era finita al centro della cronaca per via del furto delle scarpette rosse in ceramica che erano state posizionate sopra, questa mattina ne sono state inaugurate due nel comune albisolese e una ad Albissola Marina.

Entrambe donate dal supermercato Conad, una è presente nei pressi delle scuole in via La Massa ad Albisola, la seconda invece in località Grana vicina al punto vendita della catena di supermercati a Marina.

Vicino all'istituto comprensivo erano presenti il sindaco Maurizio Garbarini, il vice sindaco Roberto Gambetta, l’assessore Sara Brizzo, i consiglieri comunali Chiara D’Angelo, Enrica Buldrini e Carlo Rossi e per Conad Davide Reviglio. Hanno partecipato all'inaugurazione lo Sportello Antiviolenza Alda Merini con la Presidente Ilenia Porto, le forze dell’ordin, la dirigente Scolastica, Maria Rosalba Malagamba e rappresentanti della Croce Verde.

In via Barile invece il sindaco di Albissola Marina Gianluca Nasuti, l’assessore ai servizi sociali Elisa Tomaghelli, il consigliere comunale Antonella Ludovisi, le forze dell’ordine e il presidente dello Sportello Antiviolenza.