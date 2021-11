Carcare, una Panchina Rossa per dire "No" alla violenza sulle donne

Una Panchina Rossa all'interno della Galleria Commerciale di Carcare. L'iniziativa promosso da Conad si è tenuta nella giornata di ieri in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Al taglio del nastro hanno preso parte le autorità locali.

Il progetto nel savonese ha coinvolto l’amministrazione provinciale e quelle comunali che hanno dato il loro patrocinio all’iniziativa, il Centro Antiviolenza Provinciale e le Associazioni locali, punti di ascolto per le donne vittime di violenza.

Sulle panchine rosse sono state applicate delle targhe con i contatti delle associazioni e il numero antiviolenza 1522, che sostengono le donne, in modo da offrire a chi ne avesse bisogno, le informazioni utili per emergenze, richieste di aiuto e denuncia.

"C’è un’emergenza che va affrontata: la violenza sulle donne. Ogni manifestazione, ogni intervento è utile per ricordare tale grave problematica e per non abbassare mai la guardia su delitti di questo genere. Il nostro ringraziamento va all'Associazione e alle volontarie che con coraggio e costanza portano avanti ogni giorno una importante attività sul territorio di sensibilizzazione e di attività per il rispetto dei diritti delle donne" ha commentato il consigliere provinciale Rodolfo Mirri.

Si tratta della seconda Panchina Rossa installata sul territorio comunale di Carcare.