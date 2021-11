Toirano non dimentica Jessica Novaro: il ricordo della comunità per dire no alla violenza sulle donne (FOTO e VIDEO)

Il 23 novembre scorso, in occasione di quello che sarebbe stato il giorno del 30esimo compleanno di Jessica Novaro, a Toirano si sono riuniti intorno alla panchina rossa l'assessore Deni Aicardi, la consigliera delegata alla scuola Roberta Tognoloni, il circolo di lettura di Toirano "Libro per amico", i ragazzi di terza media con i loro insegnanti e una rappresentanza delle cassiere del Conad di Toirano.

La consigliera Tognoloni ha illustrato ai presenti l'attuale situazione in Italia delle vittime di violenza sulle donne e in particolare ha evidenziato che la Liguria è al secondo posto per numero di casi. I ragazzi delle medie si sono avvicendati nella spiegazione di come è nata questa giornata dedicata alla vittime della violenza raccontando anche la storia delle sorelle Mirabal. Il circolo di lettura e l'assessore hanno invece letto due brani tratti dal libro "Ferite a morte" di Serena Dandini ("Un chilo di zucchero" e "Situazione sentimentale").

Alla fine della cerimonia, una delle cassiere ha letto a nome delle colleghe una lettera scritta per Jessica. A seguire sono stati posati sulla panchina un bouquet di fiori e una stella di Natale in ricordo della giovane uccisa dal compagno della madre nel dicembre 2020.

I commercianti di Toirano, per rendere omaggio alle vittime della violenza, non per un solo giorno hanno allestito le loro vetrine con scarpe rosse e frasi celebri per rimarcare con forza che "questa violenza va fermata".