Ospedale Cairo, Vaccarezza: "Approvato progetto di riqualificazione e potenziamento, diventerà il primo nosocomio di comunità in Liguria"

Via libera al progetto di restyling dell'ospedale San Giuseppe di Cairo Montenotte. "È stato approvato il progetto di potenziamento e riqualificazione del nosocomio valbormidese che diventerà ospedale di comunità e casa di comunità: sarà il primo in Liguria". Cosi commenta in una nota Angelo Vaccarezza, coordinatore e capogruppo di "Cambiamo!" in Regione Liguria.

"Le attività ospedaliere per la media e bassa complessità verranno affiancate al lavoro dei medici di medicina generale, che gestiranno l’ambulatorio di primo intervento nella Casa di Comunità".

"Tra le prestazioni offerte: servizi di assistenza domiciliare, servizi di specialistica ambulatoriale per le patologie croniche, servizi infermieristici, servizi diagnostici, punto prelievi e vaccinazioni e servizi sociali per la salute mentale, le dipendenze e la neuropsichiatria infantile".

"Verrà così rafforzata l’assistenza di prossimità, ancora più capillare e tempestiva sul territorio, e ridotta la pressione sui reparti più acuti. Previsto anche il potenziamento dei servizi domiciliari e della telemedicina per i più fragili" conclude Vaccarezza.