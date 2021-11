Covid, in Liguria 417 nuovi positivi, 85 nel savonese. Un decesso ad Albenga

Aumentano i casi di positività al Covid in Liguria, dove a fronte di 3.971 tamponi molecolari e 8.747 test rapidi effettuati, nelle ultime 24 ore si sono registrati 417 nuovi contagi, di cui 85 nel savonese, 47 nell’imperiese, 239 nel genovese, di cui 213 in Asl3 e 26 in Asl4, e 45 nello spezzino. Due i decessi: si tratta di due uomini, uno di 74 anni ricoverato al Policlinico San Martino e l'altro di 83 anni, presso l'Ospedale di Albenga. Entrambi sono deceduti il 26 novembre.

Ecco il dettaglio degli altri dati.

Tamponi processati con test molecolare: 1.811.487 (+3.971)

Tamponi processati con test antigenico rapido (dal 14/01/2021): 1.188.435 (+8.747)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 121.878 (+417)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 5.571 (+79)

Casi per provincia di residenza

Imperia 841 (+24)

Savona 843 (+38)

Genova 2.805 (+28)

La Spezia 828 (-18)

Residenti fuori regione o estero 78 (+5)

Altro o in fase di verifica 176 (+2)

Totale 5.571 (+79)

Ospedalizzati: 154 (-2); 20 (-) in terapia intensiva*

Asl 1 - 24 (-2); 3 (-) in terapia intensiva

Asl 2 - 31 (+1); 5 (-) in terapia intensiva

San Martino - 27 (+2); 5 (-) in terapia intensiva

Galliera - 35 (-2); 2 (-) in terapia intensiva

Gaslini - 2; nessuno in terapia intensiva

Asl 4 - 19 (-1); 3 (-) in terapia intensiva

Asl 5 - 16 (-); 2 (-)in terapia intensiva

*17 non vaccinati, 3 vaccinati (con comorbidità e/o ospedalizzati per patologie covid correlate)

Isolamento domiciliare: 3.949 (+130)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 111.847 (+336)

Deceduti: 4.460 (+2)

Soggetti in sorveglianza attiva

Asl 1 - 620 (+47)

Asl 2 - 707 (+21)

Asl 3 - 1.115 (-124)

Asl 4 - 421 (-62)

Asl 5 - 542 (-25)

Totale - 3.405 (-143)

Dati vaccinazioni 28/11/2021 ore 13

Consegnati (fonte governativa): 2.547.002

Somministrati: 2.447.273

Percentuale: 96%