La Martino srl – Leader della crescita 2022: il futuro è il nostro presente

"Leader della crescita 2022" è un importante e prestigioso riconoscimento organizzato dal Sole 24 Ore e da Statista, portale web tedesco per la statistica che elabora e rende disponibili dati e ricerche di mercato in ambito economico. Essere un “Leader della crescita” è un riconoscimento pubblico che identifica l'azienda come una tra le più dinamiche realtà italiane, rendendola attrattiva nel mercato.

All’interno della prestigiosa classifica nazionale, la Martino Srl trova eccellenti posizioni:

1° Posizione - Provincia di Cuneo (tutti i settori di attività)

1° Posizione - Piemonte (attività di costruzioni & impiantistica)

4° Posizione - Piemonte (tutti i settori di attività)

13° Posizione - Nazionale (attività di costruzioni & impiantistica)

121° Posizione - Nazionale (tutti i settori di attività)

I dati risultati che hanno permesso all’azienda Martino srl di distinguersi sono dovuti al fatto che dal 31 dicembre 2017 al 31 dicembre 2020 ha incrementato i ricavi da 2.286.000 a 9.719.000 e contestualmente ha incrementato il capitale umano da 19 a 27 dipendenti. Obiettivo per l’esercizio 2021 ricavi pari a 11.000.000,00 e capitale umano a 35 unità dirette.

LA STORIA della Martino srl.

Nel lontano 10 Aprile 1973 il sig. Emanuele Martino decide di intraprendere una piccola attività individuale fabbrile a Sanfrè in Frazione Martini, i primi anni sono duri ma permettono di farsi conoscere per professionalità e concretezza. Il settore trainante è quello delle opere da fabbro in ambito civile che si evolve nelle strutture metalliche sempre più complesse. Agli inizi degli anni '80 con l'inserimento in azienda del figlio Federico e la trasformazione giuridica in s.n.c., si realizzano le prime strutture metalliche per il settore civile e industriale.

La dinamicità e la passione che vengono messe in ogni nuova opera contribuiscono ad attraversare un ventisettennio ricco di soddisfazioni e risultati, che portano l'azienda alla trasformazione in s.r.l. nel 2007, in piena evoluzione, con la gestione di commesse sempre più complesse e qualificanti. Nel corso del 2018 sono Gabriele Aimar, Lorenzo Bosio e Andrea Alberto che subentrano nella gestione dell'attività della famiglia Martino, sempre con l'appoggio del sig. Emanuele Martino, mentre il costante ampliamento dell'organico introduce in azienda figure di alta esperienza, fondamentali in un settore dove le esigenze di mercato sono molteplici.

L’azienda oggi si distribuisce su una superficie di oltre 7.000 mq, di cui 4.500 mq sono destinati ai locali produttivi, 600 mq ca. al magazzino, 2.000 mq a piazzali per deposito merci; il reparto produttivo risulta essere completa in tutte le sue fasi sia per la carpenteria leggera che per la carpenteria pesante, a partire dalla lavorazione delle travi e lamiere con impianti di ultima generazione (LINEA AUTOMATICA DI FORATURA E TAGLIO A CNC FICEP ORIENT 1001 ORB, IMPIANTO DI TAGLIO TERMICO PLASMA 3D CON SISTEMA DI FORATURA E FILETTATURA ISO40 12 UTENSILI PROMOTEC KTEVO 2500X3000 MM, CESOIE 4 e 6 MT. GASPARINI, PRESSE PIEGATRICI NOVASTILMEC e FARINA, CALANDRA MG, CURVA PROFILI MG, PUNZONATRICI FICEP, SEGATRICI FMB, SCANTONATRICE FIM, TORNIO), all’assiematura e saldatura con impianti di ultima generazione.

Il reparto produttivo è servito da 12 carroponti con portata da 5 a 20 tonnellate, muletti da 25 a 50 q.li, completa il ciclo produttivo un reparto dedicato esclusivamente alla verniciatura. Nella palazzina uffici della Martino s.r.l., trovano spazio un ufficio logistica, qualità/sicurezza/ambiente, acquisti, personale, amministrazione/contabilità e l’ufficio tecnico. L’azienda oggi tra personale operativo e di concetto, conta 35 dipendenti.

INGEGNERIA

L'ufficio tecnico è composto da professionisti qualificati e altamente specializzati, utilizza il processo di progettazione basata sulla metodologia BIM (building information modelling) per la parte iniziale di definizione delle geometrie e sfocia, nella progettazione CAM (computer aided manufacturing) partendo dall’acquisizione della nuvola di punti e la parametrizzazione digitale degli oggetti di partenza, sviluppo delle sezioni e adattamento alla richiesta del cliente per poi passare, una volta definito, alla progettazione costruttiva tramite programmi di modellazione in grado di estrarre normalini, distinte, costruttivi di officina, disegni di montaggio in 3D.

Progettazione esecutiva e calcolo strutturale con software di ultima generazione con rilascio della denuncia delle opere strutturali; l’assistenza da parte dei nostri topografi e tecnici di cantiere con rilievi, tracciamenti e verifica delle quote di posa delle strutture. Completa questa parte la ricerca e sviluppo, basata principalmente su 3 obiettivi, la definizione di una metodologia che permetta ai montatori la visione del progetto prima della propria realizzazione sfruttando la realtà virtuale, l'analisi strutturale e la verifica delle saldature in sezioni di elevato spessore e la ricerca della forma ideale nella progettazione di ponti reticolari a grandi luci. Questo è possibile dato la collaborazione continua con le università e i centri di ricerca, tramite sviluppo di tesi e tirocini aziendali.

PRODOTTI

Strutture metalliche civili/industriali/zootecniche, ponti, passerelle, pipe rack, scale di sicurezza, torri multipiano. A servizio della carpenteria pesante nello stabilimento produttivo l’offerta viene resa completa con la produzione di porte, portoni ed accessori, recinzioni, cancelli, serramenti e cupolini in policarbonato alveolare, coperture e tamponamenti in pannelli sandwich e lamiere grecate, grigliati, lamiere stirate di rivestimento.

MONTAGGIO

4 squadre operative dirette per il montaggio delle strutture e dei rivestimenti, dotate di furgoni allestiti per 3 e 7 posti di ultima generazione, autocarri 2 e 3 assi forniti di gru, autoarticolato per il trasporto dei profili metallici, piattaforme elettriche a pantografo da 4 a 12 mt. e aree da 20 mt.

CERTIFICAZIONI

Il progresso inarrestabile dei sistemi di calcolo, unitamente ai sistemi produttivi è stato regolato dall’introduzione di una importante normativa di processo quale è la UNI1090-2. Sempre attenti all’evolversi delle norme ed ai benefici qualitativi che derivano, la Martino s.r.l. ha iniziato sin da subito il processo di certificazione culminato con l’emissione della conformità di processo alla norma UNI1090-2 classe EXC4. Questa ultima norma di processo è la più importante e riepilogativa di tutte le precedenti qualifiche, in possesso da tempo alla nostra azienda quali appunto: la certificazione di qualità UNI 9001, la UNI 3834 relativamente ai processi di saldatura e materiali. In ultimo ma sicuramente non meno importante è inoltre il possesso della qualifica SOA OS18-A classifica V.

CONTATTI

Sito internet www.carpenteriamartino.com

Martino s.r.l. - Strada Martini 2/D Frazione Martini - 12040 Sanfrè (CN)

Telefono 0172/58298 Fax 0172/1730460