Scontro tra un'auto e uno scooter a Valleggia, frazione di Quiliano, all'altezza della rotonda nei pressi della stazione.

E' accaduto nel pomeriggio odierno per cause non ben accertate: ad avere la peggio è stato il conducente del mezzo a due ruote trasportato in codice giallo da un'ambulanza della Croce Oro di Albissola Mare all'ospedale San Paolo di Savona per i traumi subiti.