Super green pass, è rebus sui controlli: vertice in prefettura a Savona

Il rebus controlli dopo la prossima entrata in vigore, a partire dal 6 dicembre e per poco più di un mese, al momento, del "Super Green Pass" è al centro dell'incontro convocato in queste ore in prefettura a Savona, durante il quale su disposizione del ministro dell'Interno Luciana Lamorgese, il prefetto Antonio Cananà dovrà valutare quante saranno le forze da schierare in campo sui mezzi pubblici quali bus, metro e treni regionali, dove, per potervi salire a bordo, fino al 15 gennaio sarà obbligatorio essere muniti della certificazione.



La polizia locale può contare su un numero di agenti del reparto amministrativo che appare insufficiente rispetto alla mole di lavoro che si prospetta, anche nella nostra provincia.



Per quanto riguarda le sanzioni previste, chi accederà sui mezzi pubblici senza green pass rischierà una multa da 400 a 1000 euro. Lo stesso vale per piscine, palestre, spogliatoi e hotel, i cui gestori rischiano la stessa sanzione.



Multe da 400 a 1000 euro anche per il cosiddetto super green pass, ovvero il certificato valido solo con la vaccinazione o con la guarigione dal covid, che sarà richiesto per spettacoli, eventi sportivi, ristoranti al chiuso, feste e discoteche e cerimonie pubbliche.



Per quanto riguarda i lavoratori, chi sarà trovato sprovvisto di green pass sarà sospeso, come già accade, e rischia una sanzione da 600 a 1500 euro, mentre il datore di lavoro che non controlla rischia una multa da 400 a 1000 euro.



Per quanto riguarda l'obbligo vaccinale, dal 15 dicembre scatta per personale amministrativo della sanità, docenti e personale amministrativo della scuola, militari, forze di polizia e personale del soccorso pubblico.