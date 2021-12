Pasa e Veirana (Cgil): “Paradossale avere investimenti sull'area di crisi complessa ma non poterli utilizzare a causa del caos autostrade”

" Le carenze infrastrutturali e le criticità del sistema della mobilità rappresentano un limite alla ripresa economica, produttiva, turistica e sociale della nostra provincia ma soprattutto per l’entroterra savonese già fortemente colpito da una deindustrializzazione che ha impoverito gran parte della Val Bormida " prosegue la nota.

“E’ paradossale avere investimenti per milioni di euro sull’area di crisi complessa ma non poterli utilizzare per il rilancio economico e portuale proprio a causa dei problemi sulla rete autostradale – spiegano Fulvia Veirana e Andrea Pasa, segretari generali di Cgil Liguria e Savona – Serve uno sblocco immediato sulle opere necessarie, anche con il potenziamento della rete ferroviaria, da cui dipende lo sviluppo e la qualità dei servizi di un intero territorio".