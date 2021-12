Sport, l’assessore Ferro consegna le benemerenze sportive paralimpiche: “Impegno per costruire insieme un mondo dello sport senza barriere”

L’assessore regionale allo sport Simona Ferro ha consegnato oggi in sala Trasparenza le Benemerenze Sportive Paralimpiche, il riconoscimento che il Comitato Italiano Paralimpico conferisce periodicamente ad atleti, tecnici, dirigenti e a società sportive che si sono particolarmente distinti nelle loro discipline.

Nell’anno della grande paralimpiade di Tokyo il CIP Liguria ha voluto che la consegna avvenisse in Regione Liguria a sancire la collaborazione tra i due enti oltre che l’attenzione dimostrata nei confronti delle discipline paralimpiche da parte dell’ente regionale.

“Per me è un onore poter ospitare questa cerimonia – ha detto l’assessore Simona Ferro – e poter, in questa occasione, rinnovare l’impegno mio personale e della giunta tutta nei confronti del mondo delle disabilità, che ha bisogno di abbattere le barriere culturali prima di quelle architettoniche. Abbiamo atleti paralimpici che hanno saputo emozionarci e regalarci tante gioie questa estate, con loro abbiamo preso un impegno per costruire un mondo dello sport senza barriere”.

Ecco i premiati di quest’anno: Davide Battistella Stella d’Oro Dirigenti al Merito Sportivo Paralimpico per l’anno 2018 (Presidente Nazionale F.A.S.I. - Federazione Arrampicata Sportiva Italiana); Lorenzo Tonetto Medaglia di Bronzo al Valore Atletico Paralimpico per l’anno 2019 (8° CL. AL CAMPIONATO MONDIALE - Lancio del disco F64); Antonio Sollazzo Palma di Bronzo al Merito Tecnico per l’anno 2019; Polisportiva Quinto Stella di Bronzo al Merito Sportivo Paralimpico per l’anno 2019; Giuseppe Corso Stella d’Oro Dirigenti al Merito Sportivo Paralimpico per l’anno 2020; Giovanni Di Malta Stella di Bronzo Dirigenti al Merito Sportivo Paralimpico per l’anno 2020.

Alla premiazione erano presenti il presidente del CIP Liguria dottor Gaetano Cuozzo e il vicepresidente Dario Della Gatta, oltre che il consigliere delegato del comune di Genova Vittorio Ottonello e il consigliere Regionale Stefano Anzalone.