Albenga, pulizia del rio Carenda. Il vice sindaco Passino: "Intervenuti anche su tratti a monte"

Proseguono gli interventi di pulizia e messa in sicurezza idraulica su rii e canali di Albenga. Sono attualmente in corso le operazioni di trinciatura e pulizia dell’alveo di rio Carenda nel tratto compreso tra la Strada Vicinale Carrai (adiacente S.P. n. 3 "Ceriale-Cisano S.N.") e la Strada Vicinale Poggi/Salea (Sagra Salea), eseguiti dalla Soc. Coop. Futuro Insieme.

Partirà la prossima settimana, dopo l’autorizzazione idraulica rilasciata dalla Regione Liguria, la pulizia di un altro tratto del Rio Carenda, in particolare quello compreso tra la S.S. n. 1 "Aurelia" e Via Vecchia x Peagna (Ex polveriera). L’intervento è stato affidato alla ditta Aneto Stefano.

Il comune ricorda che sono terminati anche i lavori di pulizia del Rio Enesi, nel tratto compreso tra la strada comunale "Albenga-Cenesi" e lo sbocco sul Torrente Neva, eseguiti dalla ditta ESE S.r.l. e la pulizia e rimozione materiale sovralluvionale di un tratto del canale acque bianche adiacente alla S.S. n. 582 in prossimità della Piazza Sacco e Vanzetti in frazione Leca, eseguiti dalla ditta F.lli Bologna S.r.l..

Afferma il vice sindaco Alberto Passino: “Attraverso la collaborazione con il comune di Ceriale e le nostre risorse siamo riusciti ad intervenire in maniera significativa sul rio Carenda andando a pulire anche quei tratti più a monte sui quali non veniva effettuata una trinciatura probabilmente da decine di anni a questa parte. La sicurezza idrogeologica del territorio è una delle nostre priorità e, a rotazione e compatibilmente con le risorse a nostra disposizione, stiamo intervenendo su tutti i rii e canali presenti ad Albenga”.

Il sindaco Riccardo Tomatis aggiunge: “L’amministrazione sta portando avanti interventi per la messa in sicurezza idrogeologica del territorio interessando anche i tratti a monte. Salvaguardare la nostra città, i cittadini e le nostre imprese è prioritario”.