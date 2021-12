Ex gallerie ferroviarie di Celle, approvato il primo lotto per la realizzazione della circolazione pedonale e nuovi parcheggi

Via libera al progetto preliminare complessivo per la realizzazione di una nuova viabilità ciclopedonale con la realizzazione di parcheggi nel tratto ricompreso tra le ex gallerie ferroviarie di Cassisi e in località Roglio a Celle Ligure per una cifra totale di 650mila euro.

Questa la delibera della giunta comunale cellese con gli interventi che sono stati divisi in tre lotti: il primo prevede per 180mila euro proprio la creazione della circolazione pedonale e una nuova zona per posteggi di interscambio, nel tratto intermedio di collegamento tra le due gallerie e alla zona del porticciolo di Cala Cravieu; il secondo per 315mila euro invece potrà prevedere una viabilità ciclo pedonale e ulteriori parcheggi con la realizzazione di un percorso monodirezionale in direzione levante — ponente verso Albisola e verranno compresi gli svincoli di accesso (lato centro abitato di Celle) e uscita con il ripristino della zona di versante retrostante (zona Roglio) e tratto intermedio a cielo aperto tra le due gallerie; il terzo lotto invece vedrà costruiti nuovi sottopassi pedonali sull'Aurelia di collegamento alla rete pedonale tra via Trento e via San Sebastiano per una cifra complessiva di 148mila euro.

Il primo lotto è stato inserito nel programma triennale delle opere pubbliche 2020-2022, il secondo invece sarà realizzato nell'ambito della proposta progettuale dal titolo "Distretto Smart Comunità Savonesi — Smart Mobility" "Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro" del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e il terzo lotto sarà realizzato appena l'amministrazione riuscirà a ottenere un finanziamento.

Il comune aveva infatti l'intenzione di effettuare un restyling della zona in modo da consentire anche il transito veicolare in caso di chiusura dell'Aurelia creando quindi un collegamento tra il centro di Celle e il confine di Albisola Superiore. Nel caso fosse presente lo spazio necessario sarebbero realizzati anche una serie di parcheggi per le moto e le auto.