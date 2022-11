Celle, iniziati i lavori per una nuova viabilità ciclo pedonale e parcheggi nelle ex gallerie ferroviarie

Sono iniziati i lavori di realizzazione di una nuova viabilità ciclo pedonale e parcheggi nel tratto ricompreso tra le gallerie dell'ex stazione ferroviaria all'inizio della frazione di Cassisi e in località Roglio a Celle Ligure.

Gli interventi oggetto di realizzazione del lotto 1 si inseriscono in un quadro di riqualificazione dell’area in oggetto con lo scopo di restituire alla cittadinanza alcuni spazi, altrimenti non fruibili, e al contempo di ripristinare una viabilità alternativa, sia ciclopedonale sia d’emergenza (e di servizio) in caso di problematiche che si possano verificare sull'Aurelia.

I lavori consisteranno nella sistemazione del tratto intermedio tra le due gallerie a cielo aperto, con la realizzazione di una nuova zona per i parcheggi (anche con funzione di interscambio per la viabilità ciclopedonale); la realizzazione di un nuovo collegamento pedonale, con nuove opere necessarie all’utilizzo dell’esistente sottopasso stradale con uscita nella zona del porticciolo Cala Cravieu e un relativo collegamento al tratto pedonale dell'Aurelia, lato mare.

Il progetto è stato suddiviso in tre lotti funzionali di intervento:

• LOTTO 1: Interventi di realizzazione di nuova viabilità pedonale e nuova zona parcheggi di interscambio, nel tratto intermedio di collegamento tra le due gallerie e la zona del porticciolo di Cala Cravieu. L'importo complessivo si attesta su 187mila euro ed è finanziato dal Comune con fondi propri e sarà terminato entro la primavera del 2023 (salvo imprevisti);

• LOTTO 2: Interventi di realizzazione della nuova viabilità ciclo pedonale e parcheggi nelle due gallerie ex ferroviarie di Roglio e Cassisi (con la realizzazione di un percorso monodirezionale in direzione levante – ponente verso Ventimiglia), comprensivo degli svincoli di accesso (lato centro abitato di Celle), uscita con contestuale ripristino della zona di versante retrostante (zona Roglio) e tratto intermedio a cielo aperto tra le due gallerie. 315mila euro la cifra totale e sarà realizzato da IRE Liguria nell’ambito della proposta 4 progettuale dal titolo “Distretto Smart Comunità Savonesi – Smart Mobility” “Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro” del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.;

• LOTTO 3: Interventi di realizzazione nuovi sottopassi pedonali lungo l'Aurelia di collegamento alla rete pedonale esistente (tra via Trento e via San Sebastiano e in località Roglio). L'importo complessivo si attesta su 148mila euro e sarà realizzato tramite futuri finanziamenti.