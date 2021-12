Coronavirus, non si arresta la crescita dei nuovi casi in Liguria: 600 nuovi positivi

Numeri nuovamente in aumento quest’oggi in Liguria e nella nostra provincia, nel classico bollettino Covid quotidiano, così come cresce il tasso di positività.

Sono 600 i nuovi contagi di oggi in Liguria, a fronte di 5.230 tamponi molecolari (oltre ai 12.116 test antigenici rapidi), uno ogni 8,71 pari all’11,47%.

Nel dettaglio, la provincia di Imperia quest'oggi fa segnare 127 nuovi positivi, rispetto ai 154 del savonese, i 262 di Genova e i 56 di Spezia. Tendono purtroppo a crescere anche i ricoveri in ospedale mentre non ci sono fortunatamente morti.

Da evidenziare ancora una volta che, tra i 21 pazienti, ricoverati oggi in terapia intensiva nei diversi ospedali liguri, 19 sono non vaccinati.

Tamponi processati con test molecolare: 1.829.265 (+5.230)

Tamponi processati con test antigenico rapido (dal 14/01/2021): 1.228.611 (+12.116)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 123.548 (+600)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 6.165 (+323)

Casi per provincia di residenza

Imperia 1.017 (+73)

Savona 1.001 (+85)

Genova 3.067 (+134)

La Spezia 798 (+23)

Residenti fuori regione o estero 88 (+2)

Altro o in fase di verifica 194 (+6)

Totale 6.165 (+323)

Ospedalizzati: 180 (+3); 21 (-) in terapia intensiva*

Asl 1 - 36 (+4); 3 (-1) in terapia intensiva

Asl 2 - 40 (+2); 5 (-) in terapia intensiva

San Martino - 28 (+1); 5 (+1) in terapia intensiva

Galliera - 37 (+3); 3 (-) in terapia intensiva

Gaslini - 2 (-3); nessuno in terapia intensiva

Asl 4 - 22 (-3); 2 (-) in terapia intensiva

Asl 5 - 15 (-1); 3 (-)in terapia intensiva

*19 non vaccinati e 2 vaccinati (con comorbidità e/o ospedalizzati per patologie covid correlate)

Isolamento domiciliare: 4.388 (+24)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 112.915 (+277)

Deceduti: 4.468 (-)

Soggetti in sorveglianza attiva

Asl 1 - 737 (+75)

Asl 2 - 784 (+60)

Asl 3 - 1.288 (+100)

Asl 4 - 507 (+3)

Asl 5 - 487 (-6)

Totale - 3.803 (+32)

Dati vaccinazioni 2/12/2021 ore 13

Consegnati (fonte governativa): 2.617.204

Somministrati: 2.492.257

Percentuale: 95%