Varazze in lutto per la scomparsa della centenaria nonna Tina Giusto

Una figura storica per la frazione di Castagnabuona, stimata e apprezzata da chi la conosceva a Varazze, si è spenta all'età di 100 anni.

Tina Giusto, nata il 21 dicembre del 1920, era entrata nel club dei centenari lo scorso anno e avrebbe raggiunto un ulteriore grande traguardo fra pochi giorni.

Di Cogoleto, si era sposata con un varazzino, Gino Fazio e si era poi trasferita nella frazione. Aveva lavorato da giovane durante la guerra alla Tubi Ghisa.

"Ciao Tina, centouno sono tanti lo so ma non sono mai abbastanza per andarsene. Era solo un anno fa che festeggiavamo il traguardo raggiunto e non perdemmo l’occasione per ricordare tempi passati e persone già andate avanti - il ricordo del consigliere regionale Alessandro Bozzano - Tra di loro il tuo meraviglioso marito Gino e la mitica Ia con la quale ho trascorso parte della mia infanzia, li, all’ultimo piano della casa vicino alla tua. Mi diceva, prendi un gettone e vai a comprarti la merenda. Davvero con tanto dolore ho appreso questa notizia però con tanta felicità mi onoro di averti conosciuto. Veglia su di noi che ne abbiamo tanto bisogno. Ciao Tina".

Lascia i figli Liliana e Sergio con i coniugi Giampiero e Ilva, i nipoti Ylenia, Maurizio, Andrea ed Elisa.

L'ultimo saluto si svolgerà questa mattina alle ore 10.30 nella chiesa di San Rocco a Castagnabuona.