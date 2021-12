Alassio, Danio Maghella e Carolina Bianchi Alassini d’Oro 2021

Sono stati assegnati a Danio Maghella e Carolina Bianchi i premi dell’”Alassino d’Oro” 2021.

Dallo scorso anno, il prestigioso premio comunale viene conferito di concerto da un collegio di ex sindaci di Alassio, presieduto da quello in carica. Uno viene destinato a un personaggio in vita e un altro alla memoria.

Danio Maghella è un promotore di eventi sportivi: ha portato più volte le pallavoliste azzurre, partecipanti a tornei internazionali svolti nella città del Muretto, cura eventi di ciclismo, bocce e nuoto. È stato presidente della Gesco, impegnando il PalaRavizza in numerosi eventi sportivi.

L’Alassino d’oro alla memoria sarà assegnato alla dottoressa Carolina Bianchi, scomparsa nel marzo scorso . Aveva gestito per molti decenni la Farmacia Nazionale, nel Budello di Alassio. Fu una persona molto riservata e allo stesso tempo silenziosamente sempre disponibile e pronta a venire incontro alle esigenze dei pazienti, mettendo a proprio agio e aiutando quelli in difficoltà.

A causa delle restrizioni anti Covid, la cerimonia di consegna, anche quest'anno, si svolgerà in forma riservata presso la Sala Consiglio del Comune di Alassio, martedì 7 dicembre alle ore 11,30. Sarà possibile seguire la diretta streaming sulla pagina Facebook del comune di Alassio.