Un concorso fotografico "natalizio" per promuovere Cengio

Ieri, giovedì 2 dicembre, ha preso il via il concorso fotografico per promuovere Cengio, il suo territorio e il commercio locale tramite l’uso creativo della fotografia.

Il comune invita i cittadini a scattarsi una foto (con selfie o in gruppo) in cui sia chiaramente visibile e riconoscibile l’installazione temporanea a forma di cuore posizionata nell'aiuola situata nelle vicinanze di piazza Martiri Partigiani. Lo scatto dovrà essere inviato sulla pagina Facebook del comune tramite messaggio privato.

"La foto può anche essere frutto di un fotomontaggio che contenga, oltre l’immagine dell’installazione, anche altri scorci di Cengio addobbati per le festività natalizie, in particolare le vetrine degli esercizi commerciali cengesi - spiegano dal comune valbormidese - Creeremo un album dedicato e le prime tre che tra lunedì 6 dicembre 2021 e venerdì 7 gennaio 2022 otterranno più “reazioni” vinceranno tre premi messi in palio dai commercianti di Cengio".

Per le modalità di partecipazione e i premi consulta il regolamento completo sul sito del comune di Cengio (CLICCA QUI).