Ad Albenga la mostra di Emanuele Luzzati

Tutto pronto ad Albenga per l’inaugurazione della mostra di Emanuele Luzzati scenografo, animatore e illustratore di origini genovesi, maestro in ogni campo dell'arte applicata.

L'allestimento a Palazzo Oddo, presso la “Mostra Magiche Trasparenze”, vedrà la presenza di oltre 50 opere dell’artista che trasporterà i visitatori in un percorso per immagini, ingrandimenti, seligrafie, sagome delle scenografie teatrali e testi con approfondimenti sulla biografia del Maestro. Tutto questo grazie alla sinergia messa in atto tra l’amministrazione comunale di Albenga e la “Lele Luzzati Foundation”, con sede in Genova.

Affermano il vicesindaco Alberto Passino e l’assessore agli eventi Marta Gaia: “È la prima volta che, nel Ponente ligure, sarà allestita una mostra di Lele Luzzati di tale portata e importanza. Siamo orgogliosi di poter rendere omaggio al Maestro in occasione del centenario dalla sua nascita attraverso le proiezioni architetturali e la mostra che rappresenta, per cittadini e turisti, un’occasione unica e imperdibile per poter ammirare oltre 50 opere di Luzzati”.

Aggiunge il sindaco Riccardo Tomatis: “Albenga non vedeva la mostra di un artista di tale valore e calibro da molto tempo. Emanuele Luzzati è stato interprete di una cultura figurativa capace di realizzare opere originali con uno stile personalissimo in grado di far calare i visitatori in un mondo fantastico. Siamo orgogliosi di potergli rendere omaggio con un allestimento così ricco e importante”.

Tra i titoli delle opere vediamo: Fiabe scelte dei Fratelli Grimm, Il flauto magico, le fiabe scritte illustrate Alì Babà e i quaranta ladroni, cinque storie di maghi e burloni per la Emme edizioni, il Pinocchio di Collodi com maquettes e incisioni e molto altro.

La mostra proporrà inoltre la visione dei film di animazione di Gianini - Luzzati la trilogia rossiniana, il flauto magico. L’inaugurazione sarà sabato 4 dicembre alle ore 15.30 all’interno della “Mostra Magiche Trasparenze” a Palazzo Oddo, in Via Roma 58. L'esposizione sarà visitabile fino al 9 dicembre negli orari di apertura della Mostra Magiche trasparenze: dal martedì alla domenica dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.30. A seguire vi sarà l’accensione delle proiezioni architetturali nel Centro storico di Albenga alle ore 18,00 anticipata dal concerto di Vox Art in Piazza San Michele a partire dalle 17,30.

Il comune ricorda che quest’anno vi saranno nuovi punti di proiezione che coinvolgeranno altri edifici del Centro Storico di Albenga per tutto il periodo natalizio (fino al 9 gennaio). Una parte delle proiezioni vedrà proprio la rappresentazione delle opere del Maestro.