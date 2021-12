Varazze accende il Natale: un calendario ricco di iniziative

L’amministrazione comunale di Varazze, conscia della ancora difficile situazione di emergenza sanitaria dovuta al Covid, ha programmato per le festività natalizie un ricco calendario di iniziative turistico-culturali.

E’ stato coinvolto l’Associazionismo locale, sempre fervido di idee ed orientato alla beneficenza e al bene comune, così come le Associazioni sportive dilettantistiche, che garantiranno esibizioni a tema. Il tutto in piena sinergia e collaborazione con le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative e dei Borghi che coordineranno il tessuto commerciale in piccoli, ma importanti, segni di ripresa dell’attività economica varazzina.

Si è dato ampio spazio agli eventi all’aperto: con mercatini, esibizioni delle corali varazzine, bande e gruppi musicali itineranti e momenti di divertimento per i più piccoli. Le chiese e gli oratori cittadini faranno da cornice alla bellissima iniziativa “Presepiando”: un percorso di tutti i presepi delle Chiese cittadine e delle nostre belle Frazioni. Concerti di musica classica e musica dal vivo arricchiranno inoltre questi spazi con eventi fino al nuovo anno.

Il vicino parco del Beigua completerà l’offerta turistica con escursioni e trekking guidati, unendo il mare e la montagna in un’atmosfera invernale suggestiva. Il tutto racchiuso sotto un cielo di luci, con le consuete luminarie di Natale, quest’anno oggetto di un grande investimento per rivitalizzare, oltre alle nostre bellissime frazioni, il centro storico, al fine di creare un’atmosfera Natalizia coinvolgente e favorire gli acquisti locali per aiutare il piccolo commercio.

Alcuni degli eventi di spicco saranno: l'8 dicembre alle ore 17,00 l’immancabile “Danzando Schiaccianoci”, in piazza S. Ambrogio e Beato Jacopo a cura di Danzastudio Varazze, seguirà l’accensione del grande Albero della Città (una struttura di 12 metri, interamente di luci led a basso impatto ambientale) alle ore 18,00 con l’accompagnamento della Banda Cardinal Cagliero, gli elfi danzanti della Scuola di danza “Flash art” e l’attesissimo ospite d’onore: Babbo Natale.

Gradito grande ritorno lo spettacolo pirotecnico, in programma alle ore 18,00 del 1 Gennaio 2022 che si svolgeranno nel pieno rispetto della normativa anti-Covid, infatti, anche in questo caso, come già si sono orientate diverse cittadine, si sceglieranno fuochi ad ampio raggio, molto alti, visibili da tutto il territorio, evitando così in ogni modo assembramenti.

Una attrattiva simbolo del Natale è la grande pista di pattinaggio di 200 mq, con ghiaccio vero, montata in piazza Bovani, con allestimento a tema natalizio, diventerà veicolo di informazione delle varie iniziative in programma.

Particolare attenzione è stata dedicata inoltre al Ponte dell’Epifania, nell’intento di allungare i flussi turistici, coinvolti da un’atmosfera di festa e potenziali fruitori delle attività commerciali in periodo di saldi. Si esibiranno le nostre scuole di Danza e ci saranno bellissimi momenti di spettacolo con Artisti teatrali di rilievo itineranti in tutto il centro storico.

“Sono soddisfatto – commenta il sindaco Luigi Pierfederici - delle iniziative che hanno lo scopo di rendere Varazze viva e ricca di stimoli a 360°. Un tessuto economico, sociale, culturale storico e tradizionale riunito dall'amministrazione Comunale che farà da regia ad un grande spettacolo che coinvolgerà i cittadini, i Turisti e tutto il nostro bellissimo territorio. Siamo pronti per investire nella ripartenza e crediamo che ci lasceremo presto alle spalle questo momento così difficile e critico per la nostra bella Città”.