Albenga: obbligo di mascherina all'aperto, ma solo durante eventi e mercati

Il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis, come annunciato nei giorni scorsi, ha firmato ordinanza con la quale si dispone l’utilizzo della mascherina anche all’aperto ma sono in occasione di eventi, manifestazioni, mercato settimanale, mercatini dei produttori, fiere ed altre attività analoghe.

Spiega il primo cittadino: "Se normalmente non ritengo sia necessario l’utilizzo della mascherina all’aperto, diverso è in occasione di eventi, manifestazioni e mercati e, comunque in situazione di assembramento".

"In occasione delle festività natalizie Albenga ha organizzato diversi eventi, dall’accensione delle proiezioni architetturali prevista per oggi pomeriggio (4 dicembre) a quella dell’albero di Natale (8 dicembre), passando per i canti dei bambini, le recite in piazza San Michele e molto altro. In tali occasioni sarà necessario utilizzare la mascherina anche all’aperto onde evitare possibili situazioni di contagio" aggiunge il primo cittadino.

Il comune ricorda che a seguito dell'incontro al tavolo ordine e sicurezza con il Prefetto, il Questore e i rappresentanti delle forze dell’ordine è stata prevista un’ intensificazione dei controlli sul rispetto delle norme AntiCovid e, in particolare, sulle disposizioni relative al “Green Pass rafforzato”.