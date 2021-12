Toirano accende l'albero di Natale coi suoi cittadini più piccoli: "Torniamo a scandire il tempo con le tradizioni"

"Un grande ringraziamento va a tutto il comparto del volontariato che non fa mai mancare la propria presenza, in caso di necessita ma anche in occasione di feste come queste, in primis il Centro Anziani che ha supportato i nostri bimbi nelle loro esibizioni" aggiunge il sindaco, dicendosi "orgoglioso di aver fatto il possibile affinché oggi fosse un'occasione di festa ma che non mancassero l'attenzione alle normative anti Covid che, per quanto all'aperto, è ancora necessario seguire", ringraziando quindi i concittadini, "soprattutto i più piccoli, per la grande lezione di civiltà ed educazione al rispetto delle regole che hanno dimostrato".