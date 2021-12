Provinciali, si presenta la lista del centrosinistra con l'appoggio della consigliere uscente Isella: "L'epoca del parlare alla pancia è in fase conclusiva"

Una lista composta in maggioranza da donne che va verso una continuità legata alla vittoria di Marco Russo alle elezioni comunali di Savona sostenuto da una coalizione di ampio respiro.

Quest'oggi si è presentata "Uniti per la Provincia", la compagine che unisce diverse realtà della sinistra e del centrosinistra (da Sinistra Italiana al Pd passando per Azione) e che vede candidati per le prossime elezioni del rinnovo del consiglio provinciale di sabato 18 dicembre, i consiglieri uscenti dem Massimo Niero, sindaco di Cisano sul Neva, il sindaco di Spotorno Mattia Fiorini e il consigliere d'opposizione a Carcare Rodolfo Mirri. Per occupare gli altri 4 posti (la lista è infatti composta solo da 7 componenti), spazio alle quote rosa, con la vicesindaco di Quiliano Nadia Ottonello, la consigliere di Albissola Marina Antonella Lodovisi e le consigliere di maggioranza a Savona del Pd Marisa Ghersi e di Azione Maria Adele Taramasso.

"Abbiamo ripercorso scelte politiche che hanno portato a vincere nel comune di Savona e abbiamo deciso di costruire una lista che guarderà anche all'anno prossimo quando si andrà all'elezione del presidente (in carica per un anno ci sarà ancora il sindaco di Calizzano Pierangelo Olivieri) muovendosi quindi in continuità come nella città capoluogo - spiega il commissario del Pd provinciale, il senatore Franco Mirabelli - il centrosinistra vuole aprirsi ulteriormente e tutto ciò significa avere per esempio la capacita di coinvolgere figure politiche importanti come Luana Isella che fa una scelta che va verso l'allargamento proprio della coalizione, c'è una volontà di apertura e questo è solo il primo passo".

E la presenza proprio della consigliere provinciale uscente alla viabilità, ex Cambiamo, ha destato curiosità, anche se già alle ultime elezioni comunali di Loano la frattura si era creata con il partito di Giovanni Toti con la sua candidatura nella lista del candidato Giacomo Piccinini opposto a Luca Lettieri.

"È un invito, quello di oggi, che non era scontato. Tutto nasce quest'estate dove insieme ad un gruppo di loanesi ho scelto di andare in controtendenza con un altro candidato perchè il candidato del centrodestra non mi vedeva d'accordo, è nata così una lista civica con il supporto del Pd, purtroppo non abbiamo vinto, siamo in minoranza ma stiamo portando avanti le nostre convinzioni e idee - ha spiegato Isella - Credo che nella mia attività e io ho sempre messo davanti il fare e non il colore politico, ho sempre detto di essere un tecnico e ciò mi ha aiutato anche con il rapporto con gli amministratori".

"Cio che è successo a Savona può essere uno scenario del futuro, l'epoca del parlare alla pancia penso che sia in una fase conclusiva, il lavoro di Russo ha portato argomenti sul tavolo e professionalità. Penso sia una visione che può andare avanti nel futuro, il vento sta cambiando in questo senso. Finita la mia esperienza da consigliere la metto a vostra disposizione" ha continuato la consigliere uscente.

"Nel 2019 la sinistra aveva fatto una scelta di convogliare le proprie candidature in una lista autonoma, era andata bene ma non avevamo ottenuto nessun consigliere - ha proseguito Walter Sparso, coordinatore provinciale Sinistra Italiana che ha deciso di candidare la vicesindaco quilianese Nadia Ottonello -

Ci siamo ritrovati di fronte ad una lista aperta, di forze progressiste aperte al dialogo su diversi contenuti, c'è stato un dibattito tra la nostra vecchia lista e abbiamo deciso di partecipare. Ci sono diversi temi su cui apriremo un ragionamento e potremo fornire elementi".

"Credo che la nostra candidata (Maria Adele Taramasso. ndr) possa rappresentare al meglio i cittadini e il partito, la sfida è garantire una maggiore comprensorialità per fare in modo che la Provincia diventi una casa per gli amministratori - puntualizza Massimiliano Carpano, coordinatore provinciale di Azione - Ringrazio chi ha dato la disponibilità a candidarsi, queste persone non sono solo i rappresentanti delle loro città, dei partiti, ma di tutti i territori".