A cosa serve l'olio di CBD e quando utilizzarlo? Tutte le risposte

Il CBD ha conquistato l’interesse di un ampio pubblico, non solo relativo al mercato italiano. In molti, però, ancora non ne conoscono le principali caratteristiche. Si tratta della seconda sostanza più abbondante presente nella Cannabis ed è nota anche con il nome di cannabidiolo. Viene utilizzata per la realizzazione di numerosi prodotti, primo fra tutti l’olio.

La ragione sta nelle sue numerose proprietà terapeutiche, confermate da diversi studi, che ne fanno una valida risorsa per alleviare disturbi psico-fisici, come ansia, dolori cronici o ipertensione.

Negli ultimi anni si sono affacciati sul mercato tanti negozi specializzati nella vendita di olio di cannabis. Detto anche CBD oil, è sempre più impiegato nel campo medico per via dei suoi molteplici benefici per la salute. Ma non solo, sta trovando largo campo di applicazione anche nella cosmetica, soprattutto negli USA.

I prodotti che rientrano nell’ambito degli oli di CBD vengono consumati in tutto il mondo quotidianamente, grazie ai loro benefici naturali. Questo prodotto può essere assunto puro o in preparati come tinture, liquidi, capsule, prodotti per la cura della pelle e dei capelli.

Fra i tanti vantaggi che il CBD ha per l’organismo figura la sua funzione di antidolorifico, capace di gestire quei dolori legati a malattie croniche. È inoltre raccomandato per trattare le dipendenze e il disturbo post traumatico da stress.

Gran parte del successo dei prodotti a base di olio di cannabis deriva dalle proprietà rilassanti e analgesiche. Molti studi hanno dimostrato l’efficacia dei cannabinoidi nel gestire gli stati di ansia e nel trattare patologie come l’epilessia e il morbo di Parkinson.

Nel settore cosmetico, invece, viene impiegato per prodotti anti-invecchiamento e per trattare disturbi dermatologici come l’acne. Anche l’uso in ambito tricologico sta dando i suoi frutti: i prodotti a base di olio di CBD infatti restituiscono morbidezza ai capelli, donando alla chioma un aspetto più sano.

Questi sono i benefici che si possono trarre dall’olio e dagli altri prodotti offerti da Dutch Natural Healing. È una realtà aziendale divenuta un riferimento tra i produttori nel campo degli articoli a base di CBD.

Tramite il suo store online https://dutchnaturalhealing.it è disponibile una vasta gamma di soluzioni, tra cui olio di CBD puro, olio di canapa light , cristalli di CBD, CBDActive +, olio di CBG e altri ancora. A caratterizzare l’offerta è il ricorso a piante di canapa coltivate in modo rigorosamente biologico.

Anche gli animali domestici possono beneficiare del CBD e delle sue caratteristiche. L’olio di CBD pensato per i nostri amici a due o a quattro zampe viene unito a quello di salmone per renderlo ancor più appetitoso.