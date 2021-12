Liceo Calasanzio di Carcare, via agli incontri specifici con studenti e famiglie

Visto il successo e l’interesse dimostrato in occasione dell’Open Day del 4 Dicembre, che si è svolto in presenza al liceo Calasanzio di Carcare, ricordiamo ai ragazzi e alle famiglie che il 13, il 14 e il 16 dicembre, dalle 17 alle 19, insegnanti e studenti saranno disponibili online per gli incontri specifici di indirizzo: il 13 sarà la volta del Liceo classico, il 14 del Liceo scientifico e il 16 del Liceo Linguistico.

Per partecipare è necessario prenotarsi al link https://forms.gle/xLeTCGd8NY5Hn5zv5

Per ulteriori informazioni scrivere a: orientamento@liceocarcare.it

Dirigente e docenti restano comunque a disposizione per eventuali comunicazioni e/o chiarimenti.