Lavori in standby sul S. Brigida, Zunino (Uniti per Celle): "Preoccupati che gli interventi si protraggano fino alla prossima estate"

"Siamo fortemente preoccupati che i lavori sul Rio Santa Brigida si protraggano fino alla prossima Primavera/Estate, con relativo impianto semaforico e con conseguente grave danno nei confronti sia dei cittadini che degli imprenditori".

Questo il grido d'allarme del capogruppo di minoranza di Uniti per Celle Remo Zunino che presenterà un'interpellanza nel prossimo consiglio comunale in merito agli interventi di adeguamento idraulico del rio cellese che negli ultimi anni ha messo in ginocchio la viabilità a causa del posizionamento degli impianti semaforici e il senso unico alternato.

Al momento è in atto una vera e propria fase di stallo in quanto il sindaco Caterina Mordeglia aspettava di ricevere da Anas un cronoprogramma dei lavori a settembre ma la situazione non si è più sbloccata a più di due mesi dall'inizio dei lavori di consolidamento delle abitazioni danneggiate che si affacciano sull'Aurelia proprio nei pressi del rio e che avrebbero subito dei cedimenti.

"La fase di consolidamento non è ancora ultimata io ho richiesto almeno la riapertura pedonale del voltino di collegamento tra via Aicardi e piazza Costa ma non ho ricevuto nessuna risposta" aveva spiegato la prima cittadina.

A questo punto, con l'avvicinarsi del Natale, il ritorno dei semafori per concludere i lavori di messa in sicurezza del rio avverrà nel 2022.

"Siamo a proporre questa interpellanza in merito ai lavori sul Rio Santa Brigida in quanto riteniamo doveroso che l’Amministrazione informi in modo trasparente e puntuale i cittadini circa le modalità e i termini di esecuzione dei lavori - ha proseguito Zunino - chiediamo al Sindaco e alla Giunta come intendono adoperarsi per avere un cronoprogramma preciso sull'andamento dei lavori, quali azioni intendono intraprendere per garantire che i lavori si concludano entro il mese di Febbraio 2022 e se intendono promuovere una pubblica Assemblea rivolta ai cittadini e imprenditori nel corso della quale dare informazioni precise in merito".