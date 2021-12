Cane soccorso a Calizzano, i complimenti dell'Accademia Kronos (FOTO)

Cane in difficoltà soccorso a Calizzano. Una brutta avventura finita bene come spiega Giuseppe Gandolfo, presidente della sezione di Diano Castello di Accademia Kronos: "Lo scorso 11 dicembre è uscito sui social un post con la foto di un cane in forte difficoltà. Nonostante la distanza, ho contattato prontamente tramite amici una persona del luogo molto sensibile nei confronti degli animali, che unitamente a una squadra di volontari del luogo e paesi limitrofi, si è messa a disposizione per aiutare il cane: tenuto conto delle sue condizioni fisiche e delle basse temperature del posto, sarebbe andato in contro a morte sicura".

"Il giorno dopo è arrivata la bella notizia. Grazie ai volontari Silvana Oddone, Laura Bucchioni, Carlo Gamba e altre persone intervenute, il cane è stato preso. Contemporaneamente i carabinieri del luogo hanno contattato il servizio di ambulanza veterinaria per i provvedimenti del caso".

"Come presidente di una sezione imperiese di Accademia Kronos, vorrei complimentarmi con i volontari, le istituzioni intervenute e la sensibilità dimostrata dagli abitanti di Calizzano che si sono prodigati per questo nobile gesto" conclude Gandolfo.