La Guardia Costiera di Savona incontra gli alunni del Nautico “Pancaldo” per una lezione sui temi della mobilità sostenibile

La Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Savona, unitamente al direttore dell'A.M.P. Isola di Bergeggi e ai rappresentanti dell’associazione ambientalista "Osservatorio Nazionale della Tutela del Mare - O.N.T.M.", lunedì 13 dicembre, hanno coinvolto gli alunni dell'istituto Nautico "Pancaldo" di Savona per il secondo incontro nell’arco del 2021 volto alla sensibilizzazione dei giovani sui temi della mobilità sostenibile, della riduzione delle emissioni climalteranti, delle energie rinnovabili, dell’efficientamento energetico e del monitoraggio della biodiversità nelle aree naturali protette.

Nell’occasione, davanti ai numerosi studenti dell’Istituto Tecnico Nautico savonese, sono stati trattati diversi argomenti, tutti con un unico filo conduttore: l’importanza dell’assunzione di comportamenti virtuosi rivolti alla salvaguardia degli ecosistemi naturali. In particolare, oltre a sottolineare il ruolo istituzionale che svolge il Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera, quotidianamente impegnato alla tutela e alla salvaguardia dell’ambiente marino, sono state illustrate le peculiarità dell’habitat e la disciplina vigente nell’A.M.P. di Bergeggi. Inoltre, i rappresentanti dell’Osservatorio hanno affrontato le tematiche della mobilità sostenibile e dei mezzi di trasporto attuali e di quelli in progettazione, tra cui l’“Hyperloop” un ipotesi di trasporto ad alta velocità di merci e passeggeri di tubi a bassa pressione, in cui le capsule sono spinte da motori a induzione e compressori d’aria.

L’evento, organizzato dalla Guardia Costiera congiuntamente all’Istituto Nautico, ha suscitato notevole curiosità e interesse tra gli studenti partecipanti che, in più occasioni, hanno rivolto numerose domande sugli argomenti trattati dai relatori.