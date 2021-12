Schneider Cairo, formalizzata la cessione del ramo di azienda a Semar che conferma 6 milioni di investimenti e 20 assunzioni

In questa occasione si è conclusa la procedura formale di cessione di ramo d’azienda annunciata da Schneider lo scorso 27 settembre che porterà, non prima del prossimo 1 aprile, alla cessione del sito produttivo di Bragno a Semar.

" Lo stabilimento diventerà l’unità produttiva del Gruppo Semar dedicato alla media tensione con l’obiettivo di diventare un punto di riferimento nell’ambito dei sensori di misura per sistemi di media tensione - spiega Andrea Mandraccia, segretario di categoria - Viene confermato l’investimento di 6 milioni di euro che sarà concentrato prevalentemente a partire dal 2023 quando sarà ultimato il nuovo sito produttivo, rispetto a cui Semar si sta muovendo per verificare le disponibilità nelle zone limitrofe all'attuale sito di Cairo . Inoltre - aggiunge Mandraccia nella sua nota - Semar conferma la propria disponibilità a ragionare, se ci fossero le condizioni, sull'acquisto del nuovo stabilimento ".

Sui livelli occupazionali sono state confermate 20 assunzioni nelle funzioni ad oggi non presenti in stabilimento (ricerca e sviluppo, marketing, vendite ed acquisti) e l’impegno a verificare nei prossimi mesi i margini per procedere alla stabilizzazione di alcuni lavoratori oggi presenti in azienda con contratto di somministrazione.

Infine, per quanto riguarda la contrattazione di secondo livello, si procederà durante il prossimo anno alla definizione delle intese tanto per la parte economica quanto per quella normativa partendo dal contratto integrativo attualmente vigente in Schneider.

"Abbiamo insomma iniziato a mettere nero su bianco quelli che consideriamo essere impegni importanti che danno corpo alla annunciata volontà di Semar di radicarsi sul nostro territorio. Ovviamente il confronto proseguirà per tutto il prossimo anno ma sin d’ora ribadiamo come vogliamo lavorare per creare le condizioni affinché questa scelta industriale abbia successo, ed in questo anche l'impegno delle Istituzioni é fondamentale" conclude Mandraccia.