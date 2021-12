Savona, Covid a Palazzo Sisto: stretta sulle riunioni e rinvio premiazione sportivi savonesi

"A causa della ripresa della diffusione del contagio da Covid, con la presenza di alcuni casi che si sono verificati anche all’interno dell’Amministrazione, è necessario ridurre allo stretto indispensabile le riunioni all’interno del palazzo".

Questa la comunicazione dell'assessore allo sport Francesco Rossello che ha comunicato il rinvio a data da destinarsi della cerimonia di consegna dei premi agli sportivi savonesi nel mondo prevista per giovedì 16 dicembre nella Sala Rossa comunale.

Ad essere positivi al Covid secondo le prime informazioni ci sarebbero alcuni consiglieri comunali (non si conosce ancora il numero esatto) mentre la giunta si è sottoposta ieri ai tamponi e sarebbero tutti negativi.

L'ultima riunione svolta in presenza nella sala del consiglio è stata la commissione capigruppo che ha visto partecipare il presidente Franco Lirosi e i capigruppo di maggioranza Alessandra Gemelli (Pd), Marco Ravera (Sinistra per Savona), Marco Pozzo (RiformiAmo Savona) e Marco Lima (Patto per Savona) e di minoranza Manuel Meles (M5S), Andrea Frigerio (Lega) Massimo Arecco (Fratelli d'Italia), Angelo Schirru (lista civica) Pietro Santi (Toti per Savona) e Luca Aschei (Andare Oltre).

Lo scorso anno era finito al centro delle polemiche l'ex assessore ai lavori pubblici Santi per la sua positività al virus ed erano stati riscontrati diversi casi sia nel suo settore di competenza che in altri uffici.

"Essendoci passato in prima persona so che cosa vuol dire avere il Covid e quindi esprimo solidarieta e vicinanza ai colleghi colpiti da questa malattia, noto però una differenza di trattamento tra i due casi in quanto io sono stato citato dall'allora sindaco che mi aveva nominato in un'intervista ad una rete nazionale, ritengo questa una vergogna - ha detto Pietro Santi - Alla domanda fatta alla segreteria generale di chi fossero queste due persone colpite dal virus mi è stato risposto che non si può dire per riservatezza. Al tempo era stato fatto un accesso agli atti con la mia scheda samitaria data ad un consigliere comunale. Ripeto comunque che non c'è nulla da vergognarsi, però con molta amarezza constato questa differenza di trattamento, io ho già dato mandato al mio avvocato per tutela personale se saranno riscontrate irregolarità per il trattamento dei miei dati sensibili".