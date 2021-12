La Croce Rosa di Celle Ligure riceve un riconoscimento dall’Anpas per l’impegno durante l’emergenza Covid: “Coraggiosi, Responsabili, Competenti”

Senza le Pubbliche Assistenze sarebbe stato impossibile affrontare l’emergenza sanitaria che ci attanaglia ormai da due anni.

“A testimonianza dell’impegno prestato da P.A. Croce Rosa Cellese di Celle Ligure, per superare l’emergenza Covid-10 ed essere stati ciò che era necessario essere: Coraggiosi, Responsabili e Competenti”: è quanto riportato nell’attestato di riconoscimento consegnato dall’Anpas Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze.

I militi dell’associazione di volontariato cellese affidano ai social il ringraziamento: “Con grande orgoglio riceviamo dal presidente di Anpas Fabrizio Pregliasco, questo riconoscimento, per l'impegno prestato durante l'emergenza Covid-19, che purtroppo non è ancora finita. Condividiamo questo riconoscimento con tutti i volontari dell'associazione per il coraggio e la professionalità che ogni giorno hanno messo, mettono, e continueranno a mettere, a disposizione dei cittadini”.