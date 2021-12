Cairo, restyling di rampe e scale esterne a Palazzo di Città: lavori in contemporanea col trasferimento del comune

Dopo l'autorizzazione da parte della Soprintendenza la giunta comunale di Cairo Montenotte ha approvato il progetto di manutenzione straordinaria delle rampe, scale e zoccolature esterne a Palazzo di Città.

I lavori hanno come obiettivo il risanamento delle infiltrazioni che da anni danneggiano i locali del foyer del teatro "Chebello".

L'intervento verrà realizzato entro la primavera in contemporanea con il trasferimento della sede comunale. "Tale trasferimento - spiega l'assessore ai Lavori Pubblici Fabrizio Ghione - si è fatto attendere prima per i tempi tecnici per la definizione di un 'vero' progetto e delle relative autorizzazioni e poi per i problemi legali con la ditta affidataria".