A Finale un centro per i giovani "Per crescere insieme": l'idea unendo arte e formazione

Socialità, inclusione ed educazione. Concetti tanto fondamentali nella crescita dei giovani quanto messi in discussione dai ritmi della società moderna, inevitabilmente accentuati dalla pandemia che ha ampliato le distanze e reso i rapporti più "freddi".

Un substrato socioculturale di cui ha preso coscienza una giovanissima studente ormai prossima alla laurea in Scienze della Formazione Primaria, Ilaria Rebaudo, che insieme al Maestro Alberto Luppi Musso, col quale ha condiviso un percorso di istruzione musicale, ha deciso di lanciare un nuovo centro giovanile che sorgerà a Finale Ligure e si chiamerà "Per Crescere Insieme".

Un luogo di aggregazione e istruzione, dove i più giovani, che già Ilaria e Alberto seguono aiutandoli con alcune ore di ripetizione già ora, potranno incontrarsi non solo per svolgere i compiti della scuola. L'intento è quello di permettere a chi vorrà prenderne parte di uscire dal proprio guscio relazionandosi con giovani coetanei e non solo, praticando attività educative ma non prettamente scolastiche.

A disposizione dei ragazzi vi sarà un team di persone con abilità e talenti diversi, che di volta in volta potrà variare portando un proprio contributo educativo nel più ampio respiro del termine. Per esempio professionisti legati al mondo delle arti sceniche ma non solo nel cosiddetto "fronte del palco", anche dal backstage: basti pensare all'enorme mondo del teatro, dove si trovano miriadi di professionalità tecniche differenti, come sarti o tecnici vari. Ovviamente senza dimenticare la parte musicale curata dal maestro genovese, pronto a offrire il proprio contributo anche a coloro che necessitano di aiuto circa le materie umanistiche.

Una tipologia di accompagnamento al mondo scolastico che non vi si sovrappone nelle idee di Ilaria e Alberto, ma vi è quindi complementare, una palestra di vita che permetta a ognuno di dimostrare la propria attitudine, pronto a prendere vita già nel 2022.

Un primo contatto lo si potrà avere già il prossimo 5 gennaio, quando il pianista e compositore Luppi Musso coi suoi "luppini finalesi" tornerà a esibirsi nella basilica di San Biagio in Finalborgo.