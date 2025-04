Pietra Ligure: addio a Gino Leo, matita brillante di Pulp in Valmaremola e dei Matetti da Pria

Pietra Ligure e la Val Maremola sono in lutto per la scomparsa di Luigi Leo, conosciuto affettuosamente da tutti come Gino, venuto a mancare improvvisamente all’età di 82 anni.

Persona stimata e benvoluta, ha lasciato un’impronta profonda nel cuore di quanti lo hanno conosciuto. Intelligente, brillante e dotato di un umorismo contagioso, ha sempre messo le sue doti e la sua inesauribile inventiva al servizio degli altri, contribuendo con entusiasmo alle attività di numerose realtà associative del territorio, tra cui il gruppo goliardico Pulp in Valmaremola e i Matetti da Pria.

Il ricordo degli amici è commosso e pieno d’affetto:“È mancato Luigi Leo 'Gino'. Molto conosciuto a Pietra Ligure per il suo impegno sociale con i Matetti da Pria e figura di spicco nel gruppo goliardico Pulp in Valmaremola era conosciuto per le sue doti artistiche e collaborava con i suoi disegni alle tante iniziative benefiche di cui era sempre entusiasta artefice e promotore. Insieme ai suoi tanti amici, in questo triste frangente, ci stringiamo a Alessia e a Arianna ed a tutti i famigliari convinti che anche lassù dove ora è salito, Luigi saprà disegnare un mondo sicuramente più bello e migliore di quello che ha lasciato”.

Toccante anche l’omaggio del sindaco di Tovo San Giacomo, Alessandro Oddo, che ne ha ricordato l’eccezionale creatività e la capacità di trasformare ogni intuizione in un’opera d’arte:“Luigi era un acuto e divertito osservatore della società e trasformava, grazie al suo innato talento ed alla straordinaria fantasia, la sua naturale curiosità in mondi immaginifici realizzati a volte con la matita, altre volte resi tangibili in modellini precisi e minuziosi. Era affascinante assistere alle sue realizzazioni tra cui ricordo, ad esempio, quando andò a visitare i ruderi del Castello dei Folchi a Bardino Vecchio e da quella sua visita decise di ricostruire il 'nostro' castello che compare nello stemma comunale con tanti schizzi e disegni ricchi di amore, passione e fantasia".

Il Santo Rosario sarà recitato domenica 27 aprile alle ore 18.00 nella camera ardente dell’Ospedale Santa Corona, mentre le esequie si terranno lunedì 28 aprile alle ore 15.00 nella Chiesa Parrocchiale N.S. del Soccorso di Pietra Ligure.