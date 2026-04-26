Savona, studenti protagonisti tra Tricolore e “Poster per la Pace”

Un percorso condiviso, capace di unire educazione civica, creatività e senso di appartenenza, ha coinvolto gli studenti degli Istituti Comprensivi della città di Savona grazie alla collaborazione tra Lions Club Savona Torretta, Lions Club Savona Host e Lions Club Priamar, insieme al mondo della scuola.

Nel corso delle iniziative, 410 alunni delle classi quinte dei quattro Istituti Comprensivi cittadini hanno ricevuto il Tricolore italiano, in un momento altamente simbolico che ha rappresentato un’occasione di riflessione sui valori della cittadinanza, dell’identità e della responsabilità.

Accanto a questo gesto, il concorso internazionale “Poster per la Pace” ha visto protagonisti gli studenti delle scuole secondarie di primo grado, capaci di esprimere attraverso l’arte una visione autentica e profonda del tema della pace.

Sono stati 24 gli studenti premiati, con:

8 primi premi

16 secondi premi

Un risultato che conferma la qualità del lavoro svolto nelle scuole e la sensibilità delle nuove generazioni.

Tra i riconoscimenti più significativi, si evidenzia il risultato di Elia Vassallo, classificatosi terzo a livello distrettuale, in continuità con gli eccellenti traguardi raggiunti negli ultimi anni dagli studenti savonesi.

Determinante il contributo degli insegnanti di arte — Voarino, Pesce, Tassinari, Monni, Romano, Ilardi — e dei dirigenti scolastici Sonia D’Auria, Andrea Piccardi, Maria Claudia Nencini e Marietta Squillante, che hanno sostenuto e valorizzato il progetto.

Un sentito ringraziamento va anche agli sponsor che hanno reso possibile l’iniziativa:

Noberasco, Coop Liguria, Sportart, La Cartoleria, Wind Tre, Bagni Italia, Banca Pianfei Rocca de’ Baldi.

A sottolineare il valore dell’iniziativa è il Presidente del Lions Club Savona Torretta, Roberto Rosa:

«Queste iniziative rappresentano molto più di un momento celebrativo. Sono un investimento concreto nei giovani, nella loro capacità di comprendere il valore della pace, del rispetto e della cittadinanza attiva. Vedere la loro partecipazione, il loro impegno e la loro sensibilità ci conferma che stiamo andando nella direzione giusta: costruire oggi cittadini consapevoli per il futuro della nostra comunità.»

In un tempo in cui il valore della pace e della cittadinanza attiva è sempre più centrale, iniziative come queste dimostrano quanto sia fondamentale investire nei giovani, offrendo loro strumenti per comprendere, esprimersi e partecipare.

Non si tratta solo di consegnare una bandiera o premiare un elaborato.

Si tratta di costruire consapevolezza, responsabilità e futuro.