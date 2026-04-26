25 aprile ad Albenga con l'On. Fiano, Aned Savona: "Felici della testimonianza resa"

Quest'anno la Cerimonia del 25 aprile che si è tenuta ad Albenga, Città decorata con la Medaglia d'oro al valor civile per la Resistenza, è stata celebrata con l'Orazione Ufficiale di Emanuele Fiano, Presidente del Comitato Scientifico della Fondazione Fossoli e dirigente dell'Aned Nazionale su proposta dell'Aned di Savona, ma soprattutto figlio di Nedo Fiano, il solo superstite della famiglia sterminata ad Auschwitz Birkenau dal nazifascisti.

"Come Aned di Savona e in collaborazione con il Comune di Albenga, sempre vicino agli eventi a ricordo della deportazione che realizziamo a favore dei giovani e in collaborazione con il Comitato antifascista ingauno - ha dichiarato Simone Falco, Presidente Sez Aned Savona -Provincia - siamo stati felici della testimonianza resa da Emanuele Fiano che, ancora una volta, ha ribadito la necessità di consolidare la memoria dei sopravvissuti ai campi nazisti e lo 'spirito' dell’antifascismo in una giornata come quella del 25 aprile, che deve essere occasione di riflessione e di spirito unitario nei confronti di chi ha sacrificato la vita per ridare la libertà al nostro Paese dopo vent'anni di dittatura sanguinaria fascista e dopo l'8 settembre, riscattando la dignità della Patria con la lotta partigiana contro l'occupazione nazista".