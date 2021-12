Covid, la situazione preoccupa: scatta la Dad in diversi istituti del savonese

Il numero dei positivi al Covid non accenna a diminuire, crescono le ospedalizzazioni e le persone in quarantena e da oggi la Liguria è in zona gialla: una situazione che preoccupa e che mette in difficoltà anche gli istituti scolastici del savonese.

Oltre all’Istituto Tecnico Ferraris Pancaldo e al Liceo Chiabrera, che già la scorsa settimana avevano deciso di chiudere i battenti per passare alla didattica a distanza per il 100% degli studenti, per gli ultimi 4 giorni di lezioni prima delle vacanze di Natale anche altre scuole da oggi hanno adottato la stessa misura: il Liceo Giordano Bruno di Albenga, nei due plessi di viale Pontelungo e via Dante, e gli istituti tecnico professionali Aicardi, Giancardi e Galilei con sedi ad Alassio e Albenga.

La preoccupazione si fa sentire anche al Liceo Scientifico Grassi e all’Umanistico Della Rovere di Savona che, come annunciato dal preside dei due istituti, faranno il punto della situazione oggi, mentre in Valbormida gli studenti del Liceo Calasanzio di Carcare e l’Istituto Patetta di Cairo per ora restano in presenza.