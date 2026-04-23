Alassio, verso la riapertura di Passeggiata Ciccione: "Lungomare più sicuro e riqualificato" (FOTO)

Ad Alassio sta per arrivare al termine, come da cronoprogramma stabilito, l’opera di ricostruzione e messa in sicurezza del tratto di Passeggiata Ciccione che negli scorsi mesi era stato interessato dall’intervento di demolizione che si era reso necessario a causa del deterioramento delle strutture portanti.

Attualmente, ultimate le opere strutturali, è in corso la posa della nuova pavimentazione. Successivamente, sarà nuovamente installata la ringhiera in acciaio inox, previo ripristino della zincatura della stessa, e la passeggiata sarà completamente restituita all’uso pubblico per l'inizio dell'estate.

La prima fase dei lavori era stata eseguita in somma urgenza per un quadro economico complessivo di 540 mila euro, e ha riguardato la demolizione delle strutture obsolete e la realizzazione delle nuove fondazioni, oltre alla costruzione di una scogliera in massi naturali a protezione delle stesse dall’azione dei moti ondosi. È stata seguita dalla seconda fase, quella attualmente in corso, che prevede un quadro economico di 710 mila euro.

“Siamo soddisfatti dell'ottimo andamento dei lavori – dichiara il sindaco di Alassio Marco Melgrati – che ci permettono di riconsegnare alla collettività per l'inizio della stagione estiva questo splendido tratto lungomare assiduamente frequentato sia dai cittadini sia dai turisti”.

“Un nuovo e importante cantiere sta per chiudersi ad Alassio - aggiunge il consigliere regionale e capogruppo di maggioranza del Comune di Alassio, Rocco Invernizzi – nel segno della sicurezza e della valorizzazione del nostro lungomare, rafforzando l’immagine della nostra città sempre più attrattiva e riqualificata”.