Stella, dopo 19 anni sta per andare in pensione il Comandante dei carabinieri Enrico Bellone

19 anni al comando della caserma dei carabinieri di Stella e il comune visto che il prossimo 29 dicembre andrà in pensione ha deciso di consegnargli una targa di ringraziamento.

Il luogotenente dei carabinieri, il comandante Enrico Bellone, fra poco più di una settimana saluterà così il comune dell'entroterra che è stato sorvegliato dal suo occhio attento per un ventennio.

Nativo di Ceva, arruolato nel 1981, ha poi frequentato la scuola per Sottufficiali un anno a Velletri e uno a Firenze. Per 8 mesi ha lavorato a Genova nel Nucleo operativo e dall'83 all'88 al Road antidroga di Napoli. Dall'88 fino al 94 si è poi trasferito alla sezione antidroga di Genova sempre nel reparto Road e dal 94 al 96 nucleo operativo di Cairo dove dal dicembre 96 al 2002 è stato nominato comandante della stazione cairese. Nell'ottobre 2002 poi l'arrivo a Stella.

"Con grande rammarico saluto il Nostro Comandante con i più sentiti ringraziamenti per questi 19 anni passati insieme. Auguro a Bellone un grande in bocca al lupo per il proseguo della sua vita, certo che ogni volta che potrà, passerà a trovarci perché tanto lui mancherà a noi quanto noi mancheremo a lui. Ciao Enrico a presto e grazie ancora per tutto" il saluto del sindaco Andrea Castellini.

“Al Luogotenente Comandante Enrico Bellone che è stato un vero e proprio punto di riferimento per la nostra comunità. In questi anni ha affiancato con professionalità i vari sindaci, amministratori e consiglieri comunali che si sono succeduti nel tempo - si legge nella targa a firma del primo cittadino consegnata al militare - Si concluderà a breve una carriera lavorativa caratterizzata da responsabilità, dedizione al lavoro e senso civico. Queste caratteristiche unite ad una grande preparazione e competenza hanno contribuito in modo impeccabile a tutelare l’intera comunità. Il comune di Stella esprime profonda e sincera gratitudine a Enrico Bellone al quale vanno i nostri migliori auguri in vista del congedo".

"Ho dei bellissimi ricordi di questi anni ma anche tristi per la scomparsa di mia moglie, mi sento quasi stellese, persone semplici che sanno restituire quello che hanno" ha detto il Comandante Bellone.